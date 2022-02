Il dottor Ruggiero: «La nuova maschera protettiva di Osimhen sarà più piccola, meno impattante e più tollerabile» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una nuova maschera protettiva per Victor Osimhen. «Più piccola, meno impattante e più tollerabile», così come la definisce il dottor Roberto Ruggiero, che l’ha creata e che, intervenuto a Radio Marte, ha fatto il punto della situazione. Proprio stamattina abbiamo fatto un’altra consulenza. Ci siamo consigliati con il professor Tartaro e ci ha chiesto altre modifiche. Abbiamo rifatto la scansione perché i rapporti anatomici sono cambiati, il ragazzo è in via di guarigione completa. Abbiamo dunque definito come sarà sagomata la nuova maschera che gli consegneremo venerdì. Osimhen, dunque, è in via di guarigione completa. Ne è contento, visto che ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Unaper Victor. «Piùe più», così come la definisce ilRoberto, che l’ha creata e che, intervenuto a Radio Marte, ha fatto il punto della situazione. Proprio stamattina abbiamo fatto un’altra consulenza. Ci siamo consigliati con il professor Tartaro e ci ha chiesto altre modifiche. Abbiamo rifatto la scansione perché i rapporti anatomici sono cambiati, il ragazzo è in via di guarigione completa. Abbiamo dunque definito comesagomata lache gli consegneremo venerdì., dunque, è in via di guarigione completa. Ne è contento, visto che ...

