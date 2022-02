In amicizia | Lontano dagli occhi…

(Di martedì 1 febbraio 2022) Secondo voi, invale la frase: “occhi,dal cuore”? Ve l’hanno mai detta? Forse quando avevate 15 anni e il vostro amore estivo tornava a casa dopo due settimane di amore folle. È una frase che fa pensare alla fine di un amore a causa della lontananza. Ricordo che me la dicevano spesso, durante i sei mesi di relazione a distanza che ho vissuto con mio marito, quindi 8 anni fa.occhi,dal cuore: inIo vivo amore ecome fossero la stessa cosa. Con dedizione, rispetto e soprattutto onestà, anche troppa! Questo, naturalmente, è un punto a mio sfavore. Ho anche perso delle amiche per la troppa sincerità, per una visione dell’pura e non ...

