Gli danno del “negro di merda”, Balotelli pubblica sui social nome e cognome di chi lo ha offeso (Di martedì 1 febbraio 2022) Mario Balotelli non ha mai digerito le offese razziste e certo non inizierà a farlo adesso. Sui social gli hanno dato del “negro di merda”. SuperMario, fresco della chiamata in Nazionale per lo stage di gennaio, con Roberto Mancini, non ha esitato un istante. L’attaccante ha pubblicato lo screenshot del profilo dell’odiatore social in una delle sue storie su Instagram, rendendo così ben visibile il nome e cognome di chi lo ha offeso. Ed ha anche incitato i suoi follower a rivolgere i loro ringraziamenti al genio di turno. Questo il suo commento: «Ringraziate pure come si merita il genio di turno. Buona notte a tutti». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 febbraio 2022) Marionon ha mai digerito le offese razziste e certo non inizierà a farlo adesso. Suigli hanno dato del “di”. SuperMario, fresco della chiamata in Nazionale per lo stage di gennaio, con Roberto Mancini, non ha esitato un istante. L’attaccante hato lo screenshot del profilo dell’odiatorein una delle sue storie su Instagram, rendendo così ben visibile ile cogdi chi lo ha. Ed ha anche incitato i suoi follower a rivolgere i loro ringraziamenti al genio di turno. Questo il suo commento: «Ringraziate pure come si merita il genio di turno. Buona notte a tutti». L'articolo ilNapolista.

Advertising

petergomezblog : Corte dei Conti Ue: “Tasse e sovvenzioni non in linea con gli obiettivi climatici. 15 Stati danno più aiuti alle fo… - napolista : Gli danno del “negro di merda”, #Balotelli pubblica sui social nome e cognome di chi lo ha offeso In una storia In… - 1970Germano : RT @carlo_canepa: Secondo @EnricoLetta, in questo Parlamento ci sono già stati «quasi 300 cambi di casacca». È vero: i numeri gli danno rag… - evermorelikeme : @_unaltrosole_ Gli scrittori di unprof che danno un'occhiata all'hashtag per prendere spunto e trovano tweet che pa… - Saschaa57219265 : Questi gran fdm sbirroidi ?????sono gli stessi che ti danno l'appuntamento in piazza a Roma per manifestare assieme… -