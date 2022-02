Giancarlo Giorgetti pensa alla dimissioni per fuggire dai suoi fallimenti. Ma quando Salvini spara su Speranza non ha nulla da dire (Di martedì 1 febbraio 2022) Un tentativo di fuga nel pieno della bufera. La crisi economica, nonostante la professione di ottimismo, si fa sentire e il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, fa trapelare l’ipotesi di rassegnare le dimissioni. Salvo abbozzare un ravvedimento. Il motivo della minaccia? Non si sente tutelato e valorizzato, né dalla Lega né dai colleghi di governo. I fallimenti di Giancarlo Giorgetti Giancarlo Giorgetti pensa alle dimissioni per fuggire ai suoi tanti fallimenti da Embraco a Fimer, passando per Caterpillar. La questione Embraco Sembra quasi una ripicca, proprio mentre sta per essere scritta la parola fine, nella maniera peggiore, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 1 febbraio 2022) Un tentativo di fuga nel pieno della bufera. La crisi economica, nonostante la professione di ottimismo, si fa sentire e il ministro dello Sviluppo economico,, fa trapelare l’ipotesi di rassegnare le. Salvo abbozzare un ravvedimento. Il motivo della minaccia? Non si sente tutelato e valorizzato, né dLega né dai colleghi di governo. Idialleperaitantida Embraco a Fimer, passando per Caterpillar. La questione Embraco Sembra quasi una ripicca, proprio mentre sta per essere scritta la parola fine, nella maniera peggiore, ...

