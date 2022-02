Formazioni ufficiali Lione-Marsiglia, Ligue 1 2021/2022 (Di martedì 1 febbraio 2022) Le Formazioni ufficiali di Lione-Marsiglia, match valido per il recupero della 14esima giornata della Ligue 1 2021/2022. Grande momento per entrambe le squadre che arrivano da due vittorie consecutive, i padroni di casa con Tryes e St. Etienne mentre gli ospiti con Lens e Montpellier (quest’ultima in Coppa di Francia). Queste le scelte dei due tecnici. Formazioni ufficiali Lione: Lopes, Dubois, Boateng, Lukeba, Mendes, Caqueret, Gusto, Henrique, Cherki, Shaqiri, Emerson Marsiglia: Pau Lopez, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres, Lirola, Kamara, Guendouzi, Rongier, Under, Luis Henrique, Payet SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) Ledi, match valido per il recupero della 14esima giornata della. Grande momento per entrambe le squadre che arrivano da due vittorie consecutive, i padroni di casa con Tryes e St. Etienne mentre gli ospiti con Lens e Montpellier (quest’ultima in Coppa di Francia). Queste le scelte dei due tecnici.: Lopes, Dubois, Boateng, Lukeba, Mendes, Caqueret, Gusto, Henrique, Cherki, Shaqiri, Emerson: Pau Lopez, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres, Lirola, Kamara, Guendouzi, Rongier, Under, Luis Henrique, Payet SportFace.

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONI Le scelte ufficiali di @Chivu_Official per il #DerbyMilano ?? - sportface2016 : #Ligue1 | #Lione vs #Marsiglia: le formazioni ufficiali - rickyblueblack : RT @Inter: ?? | FORMAZIONI Le scelte ufficiali di @Chivu_Official per il #DerbyMilano ?? - llIIoca : RT @Inter: ?? | FORMAZIONI Le scelte ufficiali di @Chivu_Official per il #DerbyMilano ?? - infoitsport : Primavera 1, Milan-Inter: le formazioni ufficiali del derby -