De Laurentiis prepara il Napoli del futuro | delineata la strategia per i rinnovi

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 1 febbraio 2022) Il ridimensionamento del monte ingaggi permetterà aldi non vendere a ogni costo i propri gioielli in vista della prossima estate. Questa è la prospettiva lanciata da Il Mattino, spiegando che si arriverà a una spesa di circa 70 milioni di euro, considerando gli addii di Insigne e Manolas, oltre a quelli possibili di Ghoulam, Mertens, Malcuit e Ospina). Situazione che potrebbe aiutare gli azzurri a mantenere – salvo offerte irrinunciabili – Kalidou Koulibaly, con il quale in ogni caso ci sarà da misurarsi con le trattative per il rinnovo contrattuale. Kalidou Koulibaly of SSCcelebrates after scoring the goal of 2-1 during the Serie A 2021/2022 football match between SSCand Juventus FC at Diego Armando Maradona stadium inItaly, September 11th, 2021. Photo Cesare Purini / Insidefoto ...