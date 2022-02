Amadeus commosso per il pubblico in sala e Achille Lauro si “battezza” in diretta

(Di martedì 1 febbraio 2022)apre il 72esimo “Festival di Sanremo” e non riesce a trattenere la commozione per ilin. “Bentornati! Perizona Magazine.

Si è alzato il sipario sulla 72esima edizione del Festival di Sanremo. A fare gli onori di casa un. "O è l'età, dato che sto per compiere 60 anni, oppure è la presenza del pubblico: ci siete mancati tantissimo. Bentornati", ha detto il conduttore e direttore artistico dando il via ...apre il Festival e si commuove "Sara che sto per compiere sessant'anni, o forse sono davvero felice di rivedere il pubblico": un, accolto dagli applausi dell'Ariston, ha ...«Un mito della canzone italiana» lo definisce Amadeus, introducendo l'esibizione di Morandi sulle note di Apri tutte le porte, scritta per lui da Jovanotti e arrangiata da Mousse T. E alla fine grida ...Inizia ufficialmente la 72° edizione del Festival di Sanremo, con Amadeus che ha aperto la kermesse scendendo dalle scale dell’Ariston commosso. Il conduttore si è commosso salendo sul palco, vedendo ...