Venezia, Poggi: «Nsamé? E’ un giocatore importante» (Di lunedì 31 gennaio 2022) Paolo Poggi, direttore generale del Venezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport sul mercato dei lagunari Paolo Poggi ha parlato ai microfoni di Sky Sport sul mercato del Venezia. Le parole del dg del Venezia: NSAME’ – «giocatore importante. Siamo riusciti a strapparlo alla concorrenza. Ha bisogno di riscattarsi e siamo contenti abbia scelto Venezia». NANI – «Non abbiamo fatto fatica a convincerlo. Avevamo bisogno di un giocatore di qualità. E’ durata tre giorni come trattativa». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Paolo, direttore generale del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport sul mercato dei lagunari Paoloha parlato ai microfoni di Sky Sport sul mercato del. Le parole del dg del: NSAME’ – «. Siamo riusciti a strapparlo alla concorrenza. Ha bisogno di riscattarsi e siamo contenti abbia scelto». NANI – «Non abbiamo fatto fatica a convincerlo. Avevamo bisogno di undi qualità. E’ durata tre giorni come trattativa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

