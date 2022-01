Si va verso una riduzione della dad a 5 giorni (Di lunedì 31 gennaio 2022) AGi - Norme semplificate per la scuola, in particolare sul fronte della dad che passerà da 10 a 5 giorni. E' questo il punto fermo relativo alle nuove misure che il governo varerà nei prossimi giorni (non, quindi, nel consiglio dei ministri di oggi). Inoltre, l'obiettivo è fare meno tamponi anche se, con il decreto pubblicato venerdì in Gazzetta ufficiale, è già così: se vai in didattica a distanza ma sei vaccinato o guarito, al rientro non devi portare il tampone (vale da 0 a 18 anni). Sul resto si sta ancora trattando. L'ipotesi è che tutte le misure siano comunque uniformi, dalle primarie fino alle superiori. Le classi dovrebbero andare in dad a partire dai 3 contagi mentre nel caso fossero 2, rimarrebbe a casa solo chi non è vaccinato o chi è vaccinato da più di 120 giorni e non ha fatto il booster o chi è guarito ... Leggi su agi (Di lunedì 31 gennaio 2022) AGi - Norme semplificate per la scuola, in particolare sul frontedad che passerà da 10 a 5. E' questo il punto fermo relativo alle nuove misure che il governo varerà nei prossimi(non, quindi, nel consiglio dei ministri di oggi). Inoltre, l'obiettivo è fare meno tamponi anche se, con il decreto pubblicato venerdì in Gazzetta ufficiale, è già così: se vai in didattica a distanza ma sei vaccinato o guarito, al rientro non devi portare il tampone (vale da 0 a 18 anni). Sul resto si sta ancora trattando. L'ipotesi è che tutte le misure siano comunque uniformi, dalle primarie fino alle superiori. Le classi dovrebbero andare in dad a partire dai 3 contagi mentre nel caso fossero 2, rimarrebbe a casa solo chi non è vaccinato o chi è vaccinato da più di 120e non ha fatto il booster o chi è guarito ...

