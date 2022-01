Roma | corruzione in Rai | arrestato un dipendente e due imprenditori

(Di lunedì 31 gennaio 2022)– Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno eseguito l’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di undella RAI e di duelombardi, indagati, vario titolo, per le ipotesi di reato die turbata libertà degli incanti, nonché il sequestro preventivo di beni per oltre 160mila euro. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di, delegate al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria e svolte con la concreta collaborazione della RAI, hanno riguardato alcuni affidamenti senza gara competitiva, nel periodo dal 2014 al 2019, relativi a servizi di facchinaggio e ...

Ad eseguire i provvedimenti i Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma. Arrestato dipendente RAI per corruzione. Le tre persone finite in manette sono indagate, a vario titolo, per le ipotesi di reato di corruzione e turbata libertà degli incanti, nonché il sequestro preventivo di beni per oltre 160.000 euro. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma. (Adnkronos) – Allestimenti scenici per la tv senza una gara competitiva, ai domiciliari un dipendente Rai e due imprenditori. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito l'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale ha disposto gli arresti domiciliari.