Quirinale | Draghi | condivido obiettivi Mattarella e ‘chiama' applauso

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "glidel Presidente”, ancora in campo per “la stabilità e il bene del Paese”. Lo ha detto, a quanto apprende l'Adnkronos, il premier Marioaprendo la riunione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio ha dunqueto' l'dei presenti al Capo dello Stato, un lungo e sentito. Lo riferiscono alcuni presenti alla riunione

Advertising

Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: 'La rielezione di Sergio #Mattarella alla Presidenza della Repubblica è una splendida notizia pe… - borghi_claudio : La rielezione di #Mattarella è stata il capolavoro di Zampetti con una mossa decisiva: affidare a Draghi il governo… - fattoquotidiano : IL MINISTRO DI DRAGHI Tutte le trame del titolare della Farnesina contro Giuseppe Conte. Il sì a Casini al Quirinal… - melo794 : RT @DomaniGiornale: In Italia i migliori vengono visti con fastidio dai politici, perché dimostrano l’inconsistenza di tutti gli altri. Ci… - stefanodirusso1 : Politica Alternativa : Governo con o senza partiti -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Draghi

È il primo dopo il voto per il: sul tavolo le nuove regole Covid che andranno a sostituire quelle stabilite dal decreto festività in scadenza il 31 gennaio. La linea diè chiara: ...Torna alla ribalta Antonio Proietti, il barista che lavora proprio di fronte all'abitazione romana di Mario. Questa volta Proietti parla della corsa al, del tifo fatto per il premier e del fatto che, in fondo, meglio che il presidente del Consiglio sia rimasto a Palazzo Chigi. Tutti d'...Ma la politica si è mossa: da Lega a Forza Italia è ampia la richiesta di modifiche al testo. Chiusa la partita del Quirinale, si attende già per oggi la ripartenza… Leggi ...Dopo la spaccatura per l’elezione del Presidente della Repubblica, la leader di Fratelli d’Italia avvisa l’alleato: “Non si ...