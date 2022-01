Prevenire l'osteoporosi con il giusto apporto idrico (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Milano 31 gennaio 2022) - Il professor Solimene suggerisce quali acque consumare per ridurre i danni causati da questa patologia Milano, 31 gennaio 2022 – Una corretta idratazione contribuisce a favorire il benessere psico-fisico dell'individuo: dalla pelle, alla digestione, dalla vista, al sonno, l'acqua è un elemento fondamentale per la salute personale. I suoi benefici hanno un forte impatto anche sulle strutture ossee. Il giusto apporto idrico può, infatti, contribuire a limitare l'insorgenza di degenerazioni muscoloscheletriche. Il Professor Umberto Solimene esperto dell'Osservatorio Sanpellegrino spiega come l'assunzione di acqua può aiutare a limitare la manifestazione di malattie croniche come l'osteoporosi, caratterizzata dalla riduzione della densità minerale ossea, che provoca l'indebolimento del sistema, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Milano 31 gennaio 2022) - Il professor Solimene suggerisce quali acque consumare per ridurre i danni causati da questa patologia Milano, 31 gennaio 2022 – Una corretta idratazione contribuisce a favorire il benessere psico-fisico dell'individuo: dalla pelle, alla digestione, dalla vista, al sonno, l'acqua è un elemento fondamentale per la salute personale. I suoi benefici hanno un forte impatto anche sulle strutture ossee. Ilpuò, infatti, contribuire a limitare l'insorgenza di degenerazioni muscoloscheletriche. Il Professor Umberto Solimene esperto dell'Osservatorio Sanpellegrino spiega come l'assunzione di acqua può aiutare a limitare la manifestazione di malattie croniche come l', caratterizzata dalla riduzione della densità minerale ossea, che provoca l'indebolimento del sistema, ...

