La torre da brividi | sali fino a 3567 metri di altezza | da non are se soffri di vertigini

Leggi su funweek

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Immersa in una bellissima foresta, si trova unacolor avorio degna dei migliori fantasy; vi porterà asopra il livello del mare e vi sembrerà di toccare il cielo con un dito. LEGGI ANCHE:– Basilicata da, il ponte tibetano da non fare sediÈ definita il ‘simbolo dell’armonia e dell’umanità del paese’ e si trova nel complesso multi-religioso di Ambuluwawa in Gompola, nel centro dello Sri Lanka. Un luogo sacro, in cui ognuno è libero di professare la propria religione. Qui si trovano 4 diversi edifici religiosi, uno per ognuna delle 4 maggiori religioni dell’Isola. Lada, è una scala a chiocciola alta 40, il cui ultimo tratto viene percorso all’esterno. Ci vuole un ...