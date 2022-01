Zakaria Juve, è fatta: accordo totale con il Monchengladbach (Di domenica 30 gennaio 2022) Zakaria Juve, è fatta: accordo totale per il centrocampista svizzero. Tutti i dettagli dell’operazione con il Borussia La Juventus ha chiuso in questi minuti per Denis Zakaria. Il centrocampista svizzero sarà un nuovo giocatore a disposizione di Massimiliano Allegri. Dopo l’accelerata nella giornata di ieri, quest’oggi la Juventus ha trovato l’accordo con il Borussia Monchengladbach a cinque milioni di euro più altri tre di bonus. Il classe 1996 potrebbe volare alla volta di Torino già questa sera per sottoporsi alle visite mediche domani mattina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022), èper il centrocampista svizzero. Tutti i dettagli dell’operazione con il Borussia Lantus ha chiuso in questi minuti per Denis. Il centrocampista svizzero sarà un nuovo giocatore a disposizione di Massimiliano Allegri. Dopo l’accelerata nella giornata di ieri, quest’oggi lantus ha trovato l’con il Borussiaa cinque milioni di euro più altri tre di bonus. Il classe 1996 potrebbe volare alla volta di Torino già questa sera per sottoporsi alle visite mediche domani mattina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

romeoagresti : #Zakaria-#Juve: l’accordo con il giocatore è di 3 milioni netti annui fino al 2026. Al @borussia 7 milioni (bonus i… - AlfredoPedulla : Quindi: io #Juve prendo #Vlahovic, fantastico colpo, e me lo ripago quasi trattando #Kulusevski e #Bentancur con il… - GoalItalia : Juve a un passo da #Zakaria: possibile chiusura già in giornata ?? [?? @romeoagresti] ?? - girpelliano : ?Zakaria-Juve 5 più 2; ?Kulusevski-Tottenham:45 con i bonus; ?Bentancur-Tottenham: totale tra 25 e 28 con i bonus;… - AntonioIannot18 : RT @SkySport: JUVENTUS, PER ZAKARIA 5 MLN PIU' 3 DI BONUS AL GLADBACH Il centrocampista firmerà un contratto fino al 2026 #SkySport #SkyCal… -