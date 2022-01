Anche le proteste dei camionisti in Canada passano attraverso immagini fake sui social

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 30 gennaio 2022) Decine e decine di camion ordinati, come se fossero in un parcheggio, illuminati a giorno nella fredda notte canadese. Questa foto – che ha circolato insistentemente suinetwork nord americani per tutta questa settimana – è dichiaratamente falsa. La protesta deiche si stanno dirigendo a Ottawa in queste ore (il premier canadese Justin Trudeau è stato portato in un luogo sicuro per evitare possibili ritorsioni contro di lui e contro i palazzi delle istituzioni, in stile Capitol Hill 2021) per protestare contro l’obbligo vaccinale è stata caratterizzata da un clamoroso tam-tam mediatico suinetwork (una pagina Facebook con oltre 250mila followers, un canale Telegram che ha 40mila iscritti e altri comunicati sulle app di messaggistica istantanea) e dalla solita diffusione dinews sul ...