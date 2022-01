Serie C, Catania-Catanzaro: minuto di silenzio per Gianni Di Marzio (Di sabato 29 gennaio 2022) minuto di silenzio prima del fischio d’inizio di Catania-Catanzaro in ricordo di Gianno Di Marzio. Questo quanto annunciato dal club calabrese tramite un comunicato ufficiale. “In occasione della gara con il Catanzaro – si legge nella nota -, in programma domani alle 17.30 allo stadio Angelo Massimino, la Lega Pro ha concesso l’autorizzazione a osservare un minuto di raccoglimento prima del fischio d’inizio e ad apporre una fascia in segno di lutto al braccio dei calciatori rossazzurri in memoria di Gianni Di Marzio, grande protagonista della storia del Catania”. L’ex tecnico, deceduto lo scorso 22 gennaio, è stato un allenatore storico anche per il club calabrese che ha allenato e portato in A. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022)diprima del fischio d’inizio diin ricordo di Gianno Di. Questo quanto annunciato dal club calabrese tramite un comunicato ufficiale. “In occasione della gara con il– si legge nella nota -, in programma domani alle 17.30 allo stadio Angelo Massimino, la Lega Pro ha concesso l’autorizzazione a osservare undi raccoglimento prima del fischio d’inizio e ad apporre una fascia in segno di lutto al braccio dei calciatori rossazzurri in memoria diDi, grande protagonista della storia del”. L’ex tecnico, deceduto lo scorso 22 gennaio, è stato un allenatore storico anche per il club calabrese che ha allenato e portato in A. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #SerieC | #CataniaCatanzaro: minuto di silenzio per Gianni #DiMarzio - Mediagol : Catania, Baldini: “A Bari abbiamo dimostrato di pensare solo al campo. Catanzaro…” - NewSicilia : La lista dei convocati del #Catania in vista della sfida al #Catanzaro #Newsicilia - Mediagol : Serie C, Catania-Catanzaro: Baldini per la continuità dopo Bari. Out Cianci e Curiale - TSTARANTO : Serie C/C: Catania, Baldini: 'Domenica vogliamo trascinare la nostra gente' -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Catania Il TeLiMar in trasferta vince il derby con la Nuoto Catania ... è appannaggio del TeLiMar , che in trasferta vince 10 - 9 contro la Nuoto Catania nel recupero del tredicesimo turno del Campionato Nazionale di Pallanuoto Maschile di Serie A1, ultima giornata del ...

Catania - Catanzaro: probabili formazioni MATCH OF THE WEEK Allo stadio "Angelo Massimino", nella gara valida per la ventiquattresima giornata del Girone C di Serie C, il Catania, reduce dal brillante pareggio in casa della capolista Bari, ospita il quotato Catanzaro, regina indiscussa della sessione invernale del calciomercato. In campo, dalle ore 17.30, ...

Catania in Serie A: ecco le partite più belle Catania News Serie C, Catania-Catanzaro: minuto di silenzio per Gianni Di Marzio Minuto di silenzio prima del fischio d'inizio di Catania-Catanzaro in ricordo di Gianno Di Marzio. Questo quanto annunciato dal club calabrese tramite un comunicato ufficiale.

Catania, Baldini: “Catanzaro costruito per vincere, daremo il massimo per fare punti” Le dichiarazioni di Francesco Baldini, tecnico del Catania, alla vigilia della gara tra i rossoazzurri e il Catanzaro ...

... è appannaggio del TeLiMar , che in trasferta vince 10 - 9 contro la Nuotonel recupero del tredicesimo turno del Campionato Nazionale di Pallanuoto Maschile diA1, ultima giornata del ...MATCH OF THE WEEK Allo stadio "Angelo Massimino", nella gara valida per la ventiquattresima giornata del Girone C diC, il, reduce dal brillante pareggio in casa della capolista Bari, ospita il quotato Catanzaro, regina indiscussa della sessione invernale del calciomercato. In campo, dalle ore 17.30, ...Minuto di silenzio prima del fischio d'inizio di Catania-Catanzaro in ricordo di Gianno Di Marzio. Questo quanto annunciato dal club calabrese tramite un comunicato ufficiale.Le dichiarazioni di Francesco Baldini, tecnico del Catania, alla vigilia della gara tra i rossoazzurri e il Catanzaro ...