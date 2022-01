Pillola anti-Covid Paxlovid, quando arriva in Italia, dove si compra e chi deve utilizzarla (Di sabato 29 gennaio 2022) Pillola anti-Covid Paxlovid, quando arriva in Italia? Su questo farmaco, che si sta rivelando molto efficace nel contrastare il Coronavirus, sono in molti a sperare. E il medicinale prodotto dalla Pfizer è pronto per arrivare anche da noi nei prossimi giorni: a febbraio la pillole Paxlovid saranno disponibili grazie all’accordo contrattuale sottoscritto con l’azienda farmaceutica che produce anche il vaccino anti-Covid. In Italia arriveranno inizialmente 600 mila trattamenti completi: questo è l’ammontare del primo ordine effettuato. Ad annunciarlo il generale Francesco Paolo Figliuolo, che ha spiegato che l’Italia stava aspettando il benestare delle agenzie del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 29 gennaio 2022)in? Su questo farmaco, che si sta rivelando molto efficace nel contrastare il Coronavirus, sono in molti a sperare. E il medicinale prodotto dalla Pfizer è pronto perre anche da noi nei prossimi giorni: a febbraio la pillolesaranno disponibili grazie all’accordo contrattuale sottoscritto con l’azienda farmaceutica che produce anche il vaccino. Inarriveranno inizialmente 600 mila trattamenti completi: questo è l’ammontare del primo ordine effettuato. Ad annunciarlo il generale Francesco Paolo Figliuolo, che ha spiegato che l’stava aspettando il benestare delle agenzie del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dall'Aifa via libera alla pillola anti-covid Pfizer, presto sarà disponibile in Italia. Dalla prima settimana febbr… - Agenzia_Ansa : L'Ema autorizza Paxlovid, la pillola anti-Covid di Pfizer. L'Agenzia europea del farmaco ha raccomandato l'autorizz… - VincenzaSMF : RT @Angela300564201: IL GIORNO: La pillola anti Covid di Pfizer da febbraio sarà nelle farmacie italiane. Ok di Aifa. - Angela300564201 : IL GIORNO: La pillola anti Covid di Pfizer da febbraio sarà nelle farmacie italiane. Ok di Aifa.… - CorriereCitta : Pillola anti-Covid Paxlovid, quando arriva in Italia, dove si compra e chi deve utilizzarla -