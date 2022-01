Love is in the air, spoiler turchi: un'amicizia in crisi? (Di sabato 29 gennaio 2022) Cosa non si fa per i figli? Lo sanno bene Eda e Serkan ed Engin e Piril che, per assicurare ai propri pargoli la migliore scuola in circolazione, non esiteranno a compromettere la loro amicizia. Nel corso delle prossime puntate di Love is in the air, infatti, vedremo i quattro genitori addirittura gareggiare l'uno contro l'altra pur di accaparrarsi l'ultimo posto a disposizione. Tutto inizierà quando Engin e Piril chiederanno a Eda e Serkan un giorno libero per poter sostenere un colloquio conoscitivo presso un prestigioso istituto scolastico che non esamina gli alunni, ma i loro genitori. A questo punto, gli spoiler turchi rivelano che la piccola Kiraz chiederà ai suoi genitori di poter frequentare la stessa scuola del suo amichetto Can e loro decideranno di accontentarla, soprattutto perché andranno su tutte le ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 29 gennaio 2022) Cosa non si fa per i figli? Lo sanno bene Eda e Serkan ed Engin e Piril che, per assicurare ai propri pargoli la migliore scuola in circolazione, non esiteranno a compromettere la loro. Nel corso delle prossime puntate diis in the air, infatti, vedremo i quattro genitori addirittura gareggiare l'uno contro l'altra pur di accaparrarsi l'ultimo posto a disposizione. Tutto inizierà quando Engin e Piril chiederanno a Eda e Serkan un giorno libero per poter sostenere un colloquio conoscitivo presso un prestigioso istituto scolastico che non esamina gli alunni, ma i loro genitori. A questo punto, glirivelano che la piccola Kiraz chiederà ai suoi genitori di poter frequentare la stessa scuola del suo amichetto Can e loro decideranno di accontentarla, soprattutto perché andranno su tutte le ...

