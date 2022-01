GF Vip, un concorrente è stato smascherato? Aumentano i dubbi (Di sabato 29 gennaio 2022) La puntata di ieri del GF Vip potrà esser stata decisiva per un concorrente. Aumentano i dubbi sulla sua trasparenze. Vediamo insieme cosa è successo. Ogni puntata del Grande Fratello Vip sa regalare emozioni ma anche delle svolte inaspettate. L’entrata dei nuovi concorrenti ha dato davvero l’inizio ad un altro capitolo del programma. Ora le dinamiche sono aumentate e, soprattutto, non annoiano davvero mai. Nel corso della puntata di ieri si è parlato del conosciutissimo, ormai, “triangolo amoroso“. Questo riguarda Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Molti ricorderanno come, nella scorsa puntata, l’attore era stato allontanato dallo studio. Questa volta, Alfonso Signorini, lo ha chiamato in studio e in una specie di intervista ha voluto tutta la verità. Cosa che, seguendo le parole di Belli, è ... Leggi su chenews (Di sabato 29 gennaio 2022) La puntata di ieri del GF Vip potrà esser stata decisiva per unsulla sua trasparenze. Vediamo insieme cosa è successo. Ogni puntata del Grande Fratello Vip sa regalare emozioni ma anche delle svolte inaspettate. L’entrata dei nuovi concorrenti ha dato davvero l’inizio ad un altro capitolo del programma. Ora le dinamiche sono aumentate e, soprattutto, non annoiano davvero mai. Nel corso della puntata di ieri si è parlato del conosciutissimo, ormai, “triangolo amoroso“. Questo riguarda Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Molti ricorderanno come, nella scorsa puntata, l’attore eraallontanato dallo studio. Questa volta, Alfonso Signorini, lo ha chiamato in studio e in una specie di intervista ha voluto tutta la verità. Cosa che, seguendo le parole di Belli, è ...

Advertising

infoitcultura : Mediaset: Grande Fratello Vip. una concorrente in dolce attesa? Ecco cosa è successo - Pamela56132182 : A proposito di Sporcaccione #GFvip @GrandeFratello - gaseven : Chi è Gianluca Costantino, nuovo concorrente del GF Vip - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #Gfvip, Antonio Medugno, tiktoker napoletano sta per entrare nella casa - TorrenteEugenio : @alfosignorini io Eugenio Torrente vorrei sapere se posso fare la quarantena per il grande fratello vip 6 La prego… -