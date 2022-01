A C’è posta per te la storia di Martina e Simone in crisi dopo il Covid-19: “Mai più dire che sei un fallito” (Di sabato 29 gennaio 2022) Il 29 gennaio è andata in onda la quarta puntata di C’è posta per te, dell’edizione 2022. Anche quest’episodio è cominciato con una storia molto toccante. Protagonista del racconto, una coppia, Martina e Simone, che, anche se molto giovani, hanno già due bambine. I due, però, vivono delle forti problematiche economiche. Simone ha perso il suo lavoro, dopo il diffondersi del Covid-19 e, vive, adesso, un periodo di sfiducia in sé stesso. Martina ha scritto a C’è posta per te per comunicare al marito tutto il suo amore e per dargli la forza di credere ancora nel futuro. Ad aiutare la ragazza nel suo intento, Roberto Mancini, mito sportivo del compagno. La storia di Martina e ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 29 gennaio 2022) Il 29 gennaio è andata in onda la quarta puntata di C’èper te, dell’edizione 2022. Anche quest’episodio è cominciato con unamolto toccante. Protagonista del racconto, una coppia,, che, anche se molto giovani, hanno già due bambine. I due, però, vivono delle forti problematiche economiche.ha perso il suo lavoro,il diffondersi del-19 e, vive, adesso, un periodo di sfiducia in sé stesso.ha scritto a C’èper te per comunicare al marito tutto il suo amore e per dargli la forza di credere ancora nel futuro. Ad aiutare la ragazza nel suo intento, Roberto Mancini, mito sportivo del compagno. Ladie ...

Advertising

ludomalcontenta : I vecchietti di c’è posta per te coloro che mi svoltano il sabato sera - theyluvele : tanto tra 40 anni ti chiamerò a c’è posta per te - asfaltofresco : no vabbè il ritorno di manila a c’è posta x te - f4llenal1en : Mi ammazza ogni volta che a c'è posta escono quelle scritte ASPETTATE - NON È FINITA QUI - CONTINUA FRA POCO come a… - sscalessia : ho acceso c’è posta e si parla di vecchi io impazzisco -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta C'è posta per te, la seconda puntata con Can Yaman: «Con donne forti al nostro fianco siamo invincibili» Vanity Fair Italia