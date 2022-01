Quirinale, exploit Mattarella a 336; ma si parla di "una donna" (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sesta votazione e prevedibile fumata nera per l'elezione del presidente della Repubblica, ma con un dato di rilievo: i voti presi dal capo dello Stato uscente, Sergio Mattarella, sono ben 336. Votare ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sesta votazione e prevedibile fumata nera per l'elezione del presidente della Repubblica, ma con un dato di rilievo: i voti presi dal capo dello Stato uscente, Sergio, sono ben. Votare ...

Advertising

BEPPESARNO : ...La debolezza dei politici ê figlia di sti mezzi leader. La DESTRA da giorni propone rose di nomi e poi ieri dopo… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Politica, Toto-Quirinale: Draghi ancora in pole, Casini avanza in quota, exploit Belloni, in lavagna si rivede Mattarel… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Politica, Toto-Quirinale: Draghi ancora in pole, Casini avanza in quota, exploit Belloni, in lavagna si rivede Mattarel… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Politica, Toto-Quirinale: Draghi ancora in pole, Casini avanza in quota, exploit Belloni, in lavagna si rivede Mattarel… - apetrazzuolo : Politica, Toto-Quirinale: Draghi ancora in pole, Casini avanza in quota, exploit Belloni, in lavagna si rivede Matt… -