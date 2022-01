L’ultima patch OnePlus 9 risolve i problemi manifestati con la GCam (Di venerdì 28 gennaio 2022) I OnePlus 9 hanno da qualche giorno ricevuto l’aggiornamento alla OxygenOS 12 basata su Android 12, che include, tra l’altro, le patch di sicurezza di gennaio 2022. Gli ex top di gamma del produttore cinese, attraverso la release, hanno visto ripristinato l’accesso alle fotocamere ausiliarie posteriori per le varie build della GCam, ovvero il porting dell’applicazione fotocamera del colosso di Mountain View installata di serie a bordo degli smartphone Pixel. Non era stato possibile impiegare le fotocamera ausiliarie, e quindi lo zoom ottico 0,5x (ultra-grandangolo) o 3,3x (teleobiettivo sul OnePlus 9 Pro) a partire dalla prima release della OxygenOS 12, distribuita qualche settimana fa. La distribuzione è parsa da subito piuttosto problematica, tanto da costringere l’OEM cinese ad interromperla in attesa di una ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) I9 hanno da qualche giorno ricevuto l’aggiornamento alla OxygenOS 12 basata su Android 12, che include, tra l’altro, ledi sicurezza di gennaio 2022. Gli ex top di gamma del produttore cinese, attraverso la release, hanno visto ripristinato l’accesso alle fotocamere ausiliarie posteriori per le varie build della, ovvero il porting dell’applicazione fotocamera del colosso di Mountain View installata di serie a bordo degli smartphone Pixel. Non era stato possibile impiegare le fotocamera ausiliarie, e quindi lo zoom ottico 0,5x (ultra-grandangolo) o 3,3x (teleobiettivo sul9 Pro) a partire dalla prima release della OxygenOS 12, distribuita qualche settimana fa. La distribuzione è parsa da subito piuttosto problematica, tanto da costringere l’OEM cinese ad interromperla in attesa di una ...

