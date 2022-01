Generali | Caltagirone recede al patto con Del Vecchio e Fondazione Crt

Advertising

fattoquotidiano : C’è un uomo di potere a Roma al quale sta molto più a cuore la presidenza delle Generali di quella della Repubblica - ZzuCicciu : RT @fattoquotidiano: C’è un uomo di potere a Roma al quale sta molto più a cuore la presidenza delle Generali di quella della Repubblica ht… - infoiteconomia : Caltagirone esce dal patto con Delfin e Fondazione Crt su Generali - alexm_mig : RT @fattoquotidiano: C’è un uomo di potere a Roma al quale sta molto più a cuore la presidenza delle Generali di quella della Repubblica ht… - fcister69 : RT @fattoquotidiano: C’è un uomo di potere a Roma al quale sta molto più a cuore la presidenza delle Generali di quella della Repubblica ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Generali Caltagirone

... che oggi, complice l'intenso giro di acquisti effettuati dallo stessoe da Del Vecchio, assomma il 16,2% delle. I tre azionisti, riuniti in un'alleanza sin da subito definita "......(il patto è arrivato a superare il 16 per cento ma non si sa di quanto perché i suoi componenti si sono svincolati dall'obbligo di comunicazione dimettendosi dal cda di)., Del ...Si va verso il rinnovo del cda con una lista autonoma, il gruppo si lancia in una strategia stand alone. "La funzione del patto è superata", ha spiegato l'imprenditore ...C’è un uomo di potere a Roma al quale sta molto più a cuore la presidenza delle Generali di quella della Repubblica. Talmente a cuore da aver reciso i legami con i suoi alleati per non correre il risc ...