Gosens: «Sono due anni che Bastoni mi parla dell’Inter, per me è un orgoglio essere qui» (Di giovedì 27 gennaio 2022) Robin Gosens è ufficialmente un calciatore dell’Inter. Il club nerazzurro lo ha annunciato con un comunicato pubblicato sul suo sito. L’esterno tedesco vestirà la maglia numero 18. Gosens ha rilasciato la sua prima intervista in nerazzurro alla tv ufficiale del club: “È un grande orgoglio perché Sono arrivato in una delle squadre più grandi in Europa, Sono troppo contento di essere qui e ho tanta voglia di iniziare”. Hai già avuto modo di parlare con Mister Simone Inzaghi? Cosa vi siete detti e quanta voglia hai di lavorare con lui? “Sì, abbiamo parlato ieri sera in videochiamata, mi ha detto cosa si aspetta da me e io ho raccontato un po’ le mie idee, c’è tanta voglia di lavorare insieme e non vedo l’ora di essere in ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 27 gennaio 2022) Robinè ufficialmente un calciatore. Il club nerazzurro lo ha annunciato con un comunicato pubblicato sul suo sito. L’esterno tedesco vestirà la maglia numero 18.ha rilasciato la sua prima intervista in nerazzurro alla tv ufficiale del club: “È un grandeperchéarrivato in una delle squadre più grandi in Europa,troppo contento diqui e ho tanta voglia di iniziare”. Hai già avuto modo dire con Mister Simone Inzaghi? Cosa vi siete detti e quanta voglia hai di lavorare con lui? “Sì, abbiamoto ieri sera in videochiamata, mi ha detto cosa si aspetta da me e io ho raccontato un po’ le mie idee, c’è tanta voglia di lavorare insieme e non vedo l’ora diin ...

