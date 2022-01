Astenuti | tante “bianche” e Mattarella in pole | l’esito del quarto scrutinio per il Quirinale

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Si pensava che potesse essere la volta buona, invece ilper il– il primo con il quorum fissato a 505 voti – finisce nuovamente con una fumata nera. Ma con una novità rispetto alle prime tre tornate: un numero massiccio di, 433, nelle fila del centrodestra. La coalizione Salvini-Meloni-Berlusconi ha inizialmente votato scheda bianca, poi su indicazione di Fratelli d’Italia ha votato – in larga parte – per Guido Crosetto, e oggi ha deciso di non presentare i grandi elettori all’interno del Catafalco. “Il centrodestra ha deciso di proporre la disponibilità a votare un nome di alto valore istituzionale – spiega una nota – e per consentire ai grandi elettori di tutti i gruppi di superare veti e contrapposizioni la coalizione ha deciso di dichiarare il proprio voto di astensione nel voto ...

