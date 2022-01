WWE | Meraviglioso tributo ad Umaga da parte di Solo Sikoa ad NXT 2 0

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Durante l’ultimo episodio di NXT 2.0 abbiamo assistito ad undadi, il fratello di Jimmy e Jey Uso ha omaggiato suo zio. Il wrestler di origini samoane scomparse tragicamente nel dicembre del 2009 lasciando un vuoto nel cuore dei fan di tutto il mondo,era uno dei personaggi più intimidatori e minacciosi dell’epoca e ciò era dovuto anche al suo famosissimo facepaint che è stato ripreso da suo nipote. Le immagini del facepaint diIn occasione del violento Falls Count Anywhere Match tra Boa e, il figlio di Rikishi ha sfoggiato con orgoglio il facepaint tipico dei guerrieri ...

