Ultime Notizie Roma del 26-01-2022 ore 12:10 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio tragedia Licata in provincia di Agrigento un uomo ha ucciso quattro familiari tra cui un bambino di 11 anni un ragazzo di 15 e poi si è ucciso il suo corpo è stato trovato per strada a Zante e sarebbe morto in ambulanza seconda fumata nera ieri del Parlamento in seduta comune per l’elezione del Presidente della Repubblica e le schede bianche sono state 527 lo annunciato il presidente della Camera Roberto Fico i grandi elettori presenti e votanti erano 976 astenuti nessuno la maggioranza richiesta 673 i più votati Maddalena e tre la con 39 voti poi tondo 18 casinelli 17126 voti dispersi 38 le schede nulle dalle 11 è iniziato il terzo scrutinio la cronacace l’ha fatta il bambino di 10 anni ricoverato nella terapia intensiva dell’ospedale infantile Regina ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 26 gennaio 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio tragedia Licata in provincia di Agrigento un uomo ha ucciso quattro familiari tra cui un bambino di 11 anni un ragazzo di 15 e poi si è ucciso il suo corpo è stato trovato per strada a Zante e sarebbe morto in ambulanza seconda fumata nera ieri del Parlamento in seduta comune per l’elezione del Presidente della Repubblica e le schede bianche sono state 527 lo annunciato il presidente della Camera Roberto Fico i grandi elettori presenti e votanti erano 976 astenuti nessuno la maggioranza richiesta 673 i più votati Maddalena e tre la con 39 voti poi tondo 18 casinelli 17126 voti dispersi 38 le schede nulle dalle 11 è iniziato il terzo scrutinio la cronacace l’ha fatta il bambino di 10 anni ricoverato nella terapia intensiva dell’ospedale infantile Regina ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 192.320 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, 380 le vittime. Dati in calo. Tasso di positività al 16… - Corriere : L’Austria approva l’obbligo del vaccino: è il primo Paese in Ue - fanpage : La variante Omicron potrebbe rappresentare la fase finale della pandemia in Europa. Il responsabile dell'Organizzaz… - Maglia_DaCalcio : Genta: “Milan-Juve? Ibrahimovic sorvegliato speciale” - Il Milanista - AnnaMancini81 : Stasera in tv mercoledì 26 gennaio 2022 – Tutti i programmi in onda -