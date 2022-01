Spider-Man: No Way Home, sul set c'è stata una "sessione di terapia" con gli interpreti di Peter Parker (Di giovedì 27 gennaio 2022) Jon Watts ha raccontato che sul set, prima di girare le scene di Spider-Man: No Way Home con i tre Peter Parker, il cast si è riunito dando vita a un incontro simile a una sessione di terapia. In Spider-Man: No Way Home sono entrati in scena, per la gioia dei fan, i tre interpreti di Peter Parker nei film tratti dai fumetti della Marvel e il regista Jon Watts ha rivelato qualche dettaglio di come è stata l'esperienza sul set. Il filmmaker, intervistato da Variety, ha infatti raccontato cosa è accaduto prima dell'inizio delle riprese delle scene con coinvolti Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire. Jon Watts ha raccontato che prima dell'inizio del lavoro sul set che coinvolgeva i ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 27 gennaio 2022) Jon Watts ha raccontato che sul set, prima di girare le scene di-Man: No Waycon i tre, il cast si è riunito dando vita a un incontro simile a unadi. In-Man: No Waysono entrati in scena, per la gioia dei fan, i tredinei film tratti dai fumetti della Marvel e il regista Jon Watts ha rivelato qualche dettaglio di come èl'esperienza sul set. Il filmmaker, intervistato da Variety, ha infatti raccontato cosa è accaduto prima dell'inizio delle riprese delle scene con coinvolti Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire. Jon Watts ha raccontato che prima dell'inizio del lavoro sul set che coinvolgeva i ...

Spider-Man: No Way Home, sul set c'è stata una "sessione di terapia" con gli interpreti di Peter Parker Jon Watts ha raccontato che sul set, prima di girare le scene di Spider-Man: No Way Home con i tre Peter Parker, il cast si è riunito dando vita a un incontro simile a una sessione di terapia. In Spid ...

