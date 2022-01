Padova, Mirabelli: “Milan? Con me in Europa dopo sette anni” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Massimiliano Mirabelli si è presentato come nuovo direttore sportivo del Padova, trovando anche il tempo di parlare del suo passato al Milan Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Massimilianosi è presentato come nuovo direttore sportivo del, trovando anche il tempo di parlare del suo passato al

Advertising

PadovaCalcio : Il Calcio Padova comunica che il ruolo di responsabile dell'area tecnica e di direttore sportivo del Calcio Padova… - PianetaMilan : #Padova, #Mirabelli: “#Milan? Con me in Europa dopo sette anni” #ACMilan #SempreMilan - notizie_milan : Mirabelli nuovo d.s. del Padova: “Non sono un ex calciatore, ho fatto la gavetta” - news_catania : Calciomercato – Mirabelli (dir. sportivo Padova): “Lasceremo Moro a Catania” - MilanWorldForum : Mirabelli sul Padova e sul Milan. Le dichiarazioni QUI -) -