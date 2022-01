Australian Open 2022: rimonta pazzesca di Medvedev, Auger-Aliassime sconfitto al quinto set (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Daniil Medvedev supera in rimonta al quinto set Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale degli Australian Open 2022 e approda in semifinale nel primo torneo Slam dell’anno, dove affronterà Stefanos Tsitsipas. Il russo va sotto di due set contro il canadese, che però come spesso gli capita va in difficoltà nei momenti chiave e consente la rimonta. Anche un match point sprecato dal nordamericano, che viene poi travolto dal numero 2 al mondo che entra in modalità schiacciasassi. Punteggio finale di 6-7(4) 3-6 7-6(2) 7-5 6-4 in quattro ore e quarantadue minuti di gioco. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMI Australian Open CALENDARIO, PROGRAMMA E TV RIVIVI LA DIRETTA Primo set equilibrato sin ... Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Daniilsupera inalset Felixnei quarti di finale deglie approda in semifinale nel primo torneo Slam dell’anno, dove affronterà Stefanos Tsitsipas. Il russo va sotto di due set contro il canadese, che però come spesso gli capita va in difficoltà nei momenti chiave e consente la. Anche un match point sprecato dal nordamericano, che viene poi travolto dal numero 2 al mondo che entra in modalità schiacciasassi. Punteggio finale di 6-7(4) 3-6 7-6(2) 7-5 6-4 in quattro ore e quarantadue minuti di gioco. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMICALENDARIO, PROGRAMMA E TV RIVIVI LA DIRETTA Primo set equilibrato sin ...

