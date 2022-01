Anche la Francia dice basta alle terapie di conversione: d’ora in poi considerate reato (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Parlamento francese ha definitivamente adottato, con un ultimo voto dei deputati, la legge che vieta le “terapie di conversione”, pratiche che pretendono di “guarire” le persone Lgbt. Quarant’anni dopo la depenalizzazione dell’omosessualità in Francia, il testo crea un nuovo reato nel codice penale, punendo le pratiche con 2-3 anni di carcere e con ammende che vanno dai 30mila ai 45mila euro. La relatrice del testo, la deputata Laurence Vanceunebrock, ha detto: “Inviamo un segnale forte, perché condanniamo formalmente tutti coloro che immaginano, come fosse una malattia, di cambiare il sesso o l’identità”. Sostegno unanime da parte dei due rami del parlamento, con i deputati che hanno tutti affermato che “non c’è nulla da guarire” in una diversa tendenza sessuale. Transizione e ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Parlamento francese ha definitivamente adottato, con un ultimo voto dei deputati, la legge che vieta le “di”, pratiche che pretendono di “guarire” le persone Lgbt. Quarant’anni dopo la depenalizzazione dell’omosessualità in, il testo crea un nuovonel copenale, punendo le pratiche con 2-3 anni di carcere e con ammende che vanno dai 30mila ai 45mila euro. La relatrice del testo, la deputata Laurence Vanceunebrock, ha detto: “Inviamo un segnale forte, perché condanniamo formalmente tutti coloro che immaginano, come fosse una malattia, di cambiare il sesso o l’identità”. Sostegno unanime da parte dei due rami del parlamento, con i deputati che hanno tutti affermato che “non c’è nulla da guarire” in una diversa tendenza sessuale. Transizione e ...

