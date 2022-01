Quirinale, seconda fumata nera. Nella rosa del centrodestra Moratti, Nordio e Pera. No del centrosinistra (Di martedì 25 gennaio 2022) Veto di Conte su Draghi: «É il timoniere, non ci sono le condizioni per fermare i motori» Proclamata Maria rosa Sessa al posto dello scomparso Fasano Leggi su ilsole24ore (Di martedì 25 gennaio 2022) Veto di Conte su Draghi: «É il timoniere, non ci sono le condizioni per fermare i motori» Proclamata MariaSessa al posto dello scomparso Fasano

Advertising

Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Al via la diretta della seconda votazione per l'elezione del presidente della Repubblica… - TeresaBellanova : Seconda giornata di votazioni. È sempre più evidente la necessità che la politica individui una soluzione di altiss… - CarloCalenda : Quirinale. Atto primo scena prima: dichiarazioni vaghe tese a sottolineare profondo senso di responsabilità: voglia… - Adriana02749578 : Anche stasera in base delle votazioni per la seconda giornata la maggioranza risulta le schede bianche… - il_latinista : Direi che l'unico modo per spuntarla è trovare un accordo con Renzi ed Alternativa C'è su un nome di centrodestra.… -