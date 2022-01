GF Vip | Delia | ‘lo posso dire senza pudore’ La confessione piccantissima a Soleil nel cuore della notte

Leggi su funweek

(Di martedì 25 gennaio 2022) Ieri è andata in onda un’altra puntata del “Grande Fratello Vip” che ha visto ancora una volta i protagonistiseratae Alex Britti. Il trio non è passato di certo inosservato, in particolare l’attore di Centovetrine che è stato costretto ad abbandonare lo studio dopo essere stato ripreso più volte dal conduttore Alfonso Signorini. Dopo l’appuntamento e le varie dichiarazioni che sono state fatte nel corsopuntata,hanno avuto modo di confrontarsi e tra un discorso e l’altro sono uscite fuori delle rivelazioni che hanno lasciato il webparole. LEGGI ANCHE : — GF Vip,ringrazia: il discorso tra le due nella. SFOGLIA LA GALLERY PER CAPIRE COSA E’ ...