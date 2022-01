Consiglio provinciale di Lecce, gli eletti Vittoria del centrosinistra. Spoglio concluso nella notte (Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo le operazioni di voto ieri fra le 8 e le 22 lo Spoglio concluso intorno alle 3. Maggioranza al centrosinistra. Di seguito l’elenco degli eletti: Salento Bene Comune 2050 Morciano, Volpe, Povero, Santacroce Insieme per il Salento Leo, De Mattei, Tarantino, Mangione, Fina, Renna, De Marco Civica Salento Tollemeto, Maggiore, Casarano Fratelli d’Italia Stabile, De Vitis Proclamazione domani alle 12. (fonte: trnews) L'articolo Consiglio provinciale di Lecce, gli eletti <small class="subtitle">Vittoria del centrosinistra. Spoglio concluso nella notte</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo le operazioni di voto ieri fra le 8 e le 22 lointorno alle 3. Maggioranza al. Di seguito l’elenco degli: Salento Bene Comune 2050 Morciano, Volpe, Povero, Santacroce Insieme per il Salento Leo, De Mattei, Tarantino, Mangione, Fina, Renna, De Marco Civica Salento Tollemeto, Maggiore, Casarano Fratelli d’Italia Stabile, De Vitis Proclamazione domani alle 12. (fonte: trnews) L'articolodi, gli del proviene da Noi Notizie..

