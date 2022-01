Calciomercato Napoli, scelto il futuro di Koulibaly: De Laurentiis ha deciso (Di martedì 25 gennaio 2022) Il Napoli della prossima stagione inizia a prendere forma e per questo il presidente De Laurentiis ha deciso: il futuro di Koulibaly. Il Napoli continua la corsa verso la fine della stagione e guadagna un po’ di terreno sulle avversarie. La vittoria sulla Salernitana ha permesso infatti di recuperare due punti sul Milan che, nella stessa giornata, ha pareggiato contro la Juventus. Brutte notizie per il difensore senegalese (via Getty Images)In questa sessione di mercato, gli azzurri stanno cercando qualche rinforzo da poter regalare a Spalletti in vista dello sprint finale. Intanto, però, si guarda già al futuro e a quali calciatori dovranno salutare e chi, invece, potrà rimanere. La situazione mercato, infatti, è molto spinosa. La crisi pandemica ha ... Leggi su vesuvius (Di martedì 25 gennaio 2022) Ildella prossima stagione inizia a prendere forma e per questo il presidente Deha: ildi. Ilcontinua la corsa verso la fine della stagione e guadagna un po’ di terreno sulle avversarie. La vittoria sulla Salernitana ha permesso infatti di recuperare due punti sul Milan che, nella stessa giornata, ha pareggiato contro la Juventus. Brutte notizie per il difensore senegalese (via Getty Images)In questa sessione di mercato, gli azzurri stanno cercando qualche rinforzo da poter regalare a Spalletti in vista dello sprint finale. Intanto, però, si guarda già ale a quali calciatori dovranno salutare e chi, invece, potrà rimanere. La situazione mercato, infatti, è molto spinosa. La crisi pandemica ha ...

Advertising

SkySport : GIANNI DI MARZIO RICORDA MARADONA 'Quando lo vidi ragazzino a Buenos Aires feci immediatamente mettere un'opzione p… - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, l'agente di #Tagliafico è arrivato ad Amsterdam per un incontro con l'@AFCAjax - cmdotcom : #Lozano: 'Lo scudetto lo vince il #Napoli, siamo più forti dell'#Inter in ogni singolo uomo. Il covid ti prende la… - DaniloDeFalco7 : #Calciomercato La #Lazio sorpassa #Milan e #Napoli per arrivare a Nicolò #Casale. Accordo trovato con il #Verona… - DaniloDeFalco7 : #Calciomercato Prima dell'arrivo di #Tuanzebe, il #Napoli aveva formulato un'offerta al #Frosinone per Federico… -