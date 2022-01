Australian Open: Berrettini batte Monfils e vola in semifinale (Di martedì 25 gennaio 2022) Matteo Berrettini è il primo italiano a raggiungere le semifinali degli Australian Open: il romano batte Monfils come agli Us Open 2019, laddove cominciò la storia meravigliosa di questo ragazzo. Come è andata la partita contro Monflis? Matteo Berrettini si è qualificato per la semifinale dell’Open d’Australia battendo 3 a 2 (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2) il francese Gael Monfils. Un’impresa quella dell’italiano che è stato vicino a mollare quando ha visto l’avversario tornare in partita, recuperando i due set iniziali di svantaggio. La poca reazione alla sfida sembrava tutta a favore del francese, anche alla luce delle difficoltà fisiche di Matteo, che invece nel decisivo parziale ha attinto ad ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 25 gennaio 2022) Matteoè il primo italiano a raggiungere le semifinali degli: il romanocome agli Us2019, laddove cominciò la storia meravigliosa di questo ragazzo. Come è andata la partita contro Monflis? Matteosi è qualificato per ladell’d’Australiando 3 a 2 (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2) il francese Gael. Un’impresa quella dell’italiano che è stato vicino a mollare quando ha visto l’avversario tornare in partita, recuperando i due set iniziali di svantaggio. La poca reazione alla sfida sembrava tutta a favore del francese, anche alla luce delle difficoltà fisiche di Matteo, che invece nel decisivo parziale ha attinto ad ...

