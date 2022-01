Sappe | nuova aggressione a Rebibbia | poliziotti feriti

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma – “Non sono passate che pochi giorni da un grave fatto di violenza che il carcere diNuovo a Roma torna al centro delle cronache per un altro inqualificabile evento critico, che ha visto il ferimento di un significativo numero dipenitenziaria per l’inarrestabile follia violenta di un detenuto straniero”. Così Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, che aggiunge: “Ieri un detenuto nigeriano aveva letteralmente distrutto la cella nella Sezione G12 e lanciava pezzi di ceramica fuori dalla cella attraverso lo spioncino che aveva rotto: ha colpito due, fortunatamente non in maniera grave, che cercavano di fare proseguire le attività del Reparto in favore degli altri ristretti, tutti particolari e problematici (A.S.2, 14 bis, psichiatrici, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sappe nuova

RomaDailyNews

... anch'egli con evidenti problemi psichici" ha ricostruito il segretario generale del, Donato ... Milano Post Milano Post è edito dalla Società EditorialeMilano Post S.r.l.s , con sede in via ...Covid in carcere, scatta la protesta. Laondata di contagi non risparmia gli istituti di pena napoletani. Mentre a Secondigliano 37 ... Sulla stessa lunghezza d'onda anche il. "L'...Roma - "Non sono passate che pochi giorni da un grave fatto di violenza che il carcere di Rebibbia Nuovo a Roma torna al centro delle cronache per un ...Aggrediti da un detenuto all’interno del carcere di Rebibbia: è successo a due agenti penitenziari e a denunciare l’accaduto è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE che ha immediatamente s ...