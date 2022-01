Morti cinque ragazzi in un incidente stradale | nessuno di essi era in possesso della patente di guida

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il dramma è avvenuto sabato sera nel territorio di Rezzato, in provincia di Brescia. Isonosul colpo dopo essersi schiantati contro un autobus. Un drammache si poteva evitare. L’incoscienza di alcuniha portato a un triste epilogo per tutti ei componenti di una macchina. IL'articolo NewNotizie.it.

repubblica : Incidente mortale di Rezzato, nessuno dei cinque ragazzi morti aveva la patente: l'auto prestata da un amico [di Sa… - Agenzia_Ansa : Nessuno dei cinque giovani morti sabato sera nell'auto che si è schiantata contro un pullman a Rezzato, nel brescia… - fanpage : A guidare l'auto era un ragazzo di 22 anni, la più giovane ne aveva appena 17 - Stefaniaugo77 : RT @Agenzia_Ansa: Nessuno dei cinque giovani morti sabato sera nell'auto che si è schiantata contro un pullman a Rezzato, nel bresciano, av… - ValeRossignoli : RT @Agenzia_Ansa: Nessuno dei cinque giovani morti sabato sera nell'auto che si è schiantata contro un pullman a Rezzato, nel bresciano, av… -

giovaninello scontro con un bus a Rezzato in provincia di Brescia - Ansa . Si chiamano Dennis Guerra, 20 anni di Sabbio Chiese , El Harram Imad, anche lui ventenne, di Preseglie, Natiq ... Erano sull'auto prestata da un amico e stavano andando verso Brescia. Sul pullman non c'erano passeggeri, ricoverato l'autista rimasto sotto choc ... Il dramma è avvenuto sabato sera in provincia di Brescia. I cinque ragazzi sono morti sul colpo dopo essersi schiantati contro un autobus.