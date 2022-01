“Ma è proprio lui?”. Avanti un altro, tra gli ospiti spunta Leonardo Fumarola: ecco com’è diventato (Di lunedì 24 gennaio 2022) Colpo di scena ad Avanti un altro, il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Tra gli ospiti ha fatto il suo ingresso Leonardo Fumarola. L’ex ballerino Amici di Maria De Filippi edizione 2001 è tornato in tv. Appena si è seduto per giovare, il conduttore ha ricordato l’esperienza del danzatore nel talent trasmesso da Canale Cinque. Il giovane, uno dei più amati concorrenti di Saranno Famosi, ha colto la palla al balzo raccontare quello che fa adesso. “Mi occupo sempre di spettacolo, dalle capriole mi sono evoluto: faccio spettacolo ad alto rischio per compagnie internazionali”, ha raccontato il performer, incassando i complimenti di Bonolis che ha poi fatto una battuta rivolgendosi a Laurenti: “Vede che lui si è evoluto, lei Laurenti non si evolve”. A questo punto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Colpo di scena adun, il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Tra gliha fatto il suo ingresso. L’ex ballerino Amici di Maria De Filippi edizione 2001 è tornato in tv. Appena si è seduto per giovare, il conduttore ha ricordato l’esperienza del danzatore nel talent trasmesso da Canale Cinque. Il giovane, uno dei più amati concorrenti di Saranno Famosi, ha colto la palla al balzo raccontare quello che fa adesso. “Mi occupo sempre di spettacolo, dalle capriole mi sono evoluto: faccio spettacolo ad alto rischio per compagnie internazionali”, ha raccontato il performer, incassando i complimenti di Bonolis che ha poi fatto una battuta rivolgendosi a Laurenti: “Vede chesi è evoluto, lei Laurenti non si evolve”. A questo punto ...

