Guinea vs Gambia: pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 24 gennaio 2022) Due squadre dell’Africa occidentale si daranno battaglia allo Stade Omnisports de Bafoussam quando la Guinea e il Gambia andranno testa a testa per un posto nei quarti di finale della Coppa d’Africa oggi lunedì 24 gennaio. Mentre il Syli National ha raccolto quattro punti dalle loro tre partite iniziali, il Gambia ha goduto di una campagna imbattuta finora, finendo solo dietro il primo posto del Mali sulla differenza reti dopo aver raccolto sette punti nel gruppo F. Il calcio di inizio di Guinea vs Gambia è previsto alle 17 Anteprima della partita Guinea vs Gambia: a che punto sono le due squadre? Guinea Guinea ha raccolto un inizio da sogno per la loro campagna di Coppa d’Africa come hanno sostenuto una vittoria 1-0 su ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 24 gennaio 2022) Due squadre dell’Africa occidentale si daranno battaglia allo Stade Omnisports de Bafoussam quando lae ilandranno testa a testa per un posto nei quarti di finale della Coppa d’Africa oggi lunedì 24 gennaio. Mentre il Syli National ha raccolto quattro punti dalle loro tre partite iniziali, ilha goduto di una campagna imbattuta finora, finendo solo dietro il primo posto del Mali sulla differenza reti dopo aver raccolto sette punti nel gruppo F. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?ha raccolto un inizio da sogno per la loro campagna di Coppa d’Africa come hanno sostenuto una vittoria 1-0 su ...

Advertising

periodicodaily : Guinea vs Gambia: pronostico e possibili formazioni #CAF #CoppaDAfrica #24gennaio - sportli26181512 : Roma, Darboe: 'Mourinho mi ha insegnato a essere cattivo': Il centrocampista è impegnato nella Coppa d'Africa con l… - BetExplorerCOM : Guinea (2.20) v Gambia (4.33) 24.01.2022 - 17:00 - zazoomblog : Guinea-Gambia Coppa d’Africa: probabili formazioni e diretta tv - #Guinea-Gambia #Coppa #d’Africa: - ilveggente_it : ?? #CoppaDAfrica #Guinea Vs #Gambia è un match valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa che si giocherà… -