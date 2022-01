F1 | test a Fiorano per la Ferrari nei prossimi quattro giorni Presenti Leclerc e Sainz

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Inizia dala stagione 2022 della. Il russo Robert Shwartzman, il monegasco Charlese lo spagnolo Carlossono attesi neinel Bel Paese per i primi chilometri dell’anno sulla falsariga di quanto accaduto nella passata stagione. In seguito al cambio regolamentare previsto per l’imminente Mondiale di F1, la Rossa può utilizzare SF21 che abbiamo visto per l’intero 2021.è atteso mercoledì, mentre l‘iberico salirà a bordo dell’auto italiana giovedì. Cresce l’attesa per vedere in scena la 674, il codice scelto per la nuova auto di Maranello che verrà svelata il prossimo 17 febbraio. La presentazione virtuale precederà di qualche giorno il debutto ufficiale in quel di Barcellona (Spagna). F1, lavori ...