Claudio Baglioni con ' Dodici note solo' | ' Non cantare per tre anni è stata assenza forte'

(Di lunedì 24 gennaio 2022) "Ciao a tutti, mi chiamoe sono treche non faccio un concerto" . Come ad una riunione di alcolisti anonimi (in questo caso di musicisti ben noti),si racconta - in una ...

"Ciao a tutti, mi chiamoe sono tre anni che non faccio un concerto" . Come ad una riunione di alcolisti anonimi (in questo caso di musicisti ben noti),si racconta - in una pausa delle prove - poco prima del debutto al Teatro dell'Opera di Roma (sold out) di "Dodici note solo", il tour che lo porterà per sessanta date nei teatri ...E' quanto confessanelle ore immediate che precedono il primo concerto, al Teatro dell'Opera di Roma, che segna il ritorno della grande musica live con il tour di 'Dodici note solo'. ...Il cantautore romano: I nostri politici non facciano di questa materia un sondaggio su quale partito è più potente dell'altroRoma, 24 gen. L'elezione per il Quirinale? Mi auguro che, visti i tempi che ...Al Teatro dell'Opera di Roma la prima tappa di una tournée lunga 60 concerti unici senza repliche, fino ad aprileRoma, 24 gen. La musica mi ha dato tantissimo, mi ha dato la possibilità di vincere un’ ...