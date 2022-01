C' è il sostituto di Fasano | i grandi elettori restano 1009

Advertising

lorepregliasco : Con la scomparsa del deputato Fasano di FI il plenum scende a 1.008, con quorum dei 2/3 che passa da 673 a 672 (inv… -

Ultime Notizie dalla rete : sostituto Fasano

Il motivo è semplice, la proclamazione del deputato subentrane: alle ore 12 la Conferenza dei capigruppo si riunirà col compito di nominare ilelettore di Vincenzo. Come ben spiega ...Per le ore 12 la Conferenza dei capigruppo si riunirà al fine di nominare ilelettore di Vincenzo. L'anomalia è sulla convocazione. Durante l'elezione del presidente della Repubblica ...A darne comunicazione il capogruppo in commissione Affari Costituzionali Stefano Ceccanti: da domani Maria Rosa Sessa prenderà il posto di Enzo Fasano, deceduto ieri ...Quirinale, chi sono i 1009 Grandi Elettori per Elezioni: parlamentari, senatori a vita, delegati delle Regioni. Nomi, gruppi e composizione: "mappa" voto ...