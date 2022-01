Calciomercato Napoli | Mertens | ingaggio ribassato Ecco la proposta

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 24 gennaio 2022): proseguono le trattative per il prolungamento di Dries, ma il belga dovrà accettare unLe trattative per il rinnovo tra ile Driesstanno per arrivare ad un punto decisivo. Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, le parti si incontreranno a breve e sarebbe già pronta ladi Aurelio De Laurentiis. LE CIFRE – Il patron sta rivedendo il tetto ingaggi dei suoi calciatori, perl’offerta sarebbe da circa 1,5 milioni di euro a stagione. Uno stipendio decisamenterispetto agli attuali emolumenti, che si aggirano intorno ai quattro. Ora toccherà al belga decidere se proseguire l’avventura in azzurro oppure dire addio a fine ...