Australian Open 2022, Matteo Berrettini-Gael Monfils: dopo tre anni è di nuovo sfida per una semifinale Slam (Di lunedì 24 gennaio 2022) Matteo Berrettini vuole inseguire la storia. dopo essere diventato il primo italiano ad aver raggiunto i quarti di finale in tutti e quattro i tornei dello Slam, il numero 1 azzurro vuole continuare ad asfaltare la sua strada nell'Australian Open 2022; il penultimo atto del torneo è a portata di mano e per raggiungerlo bisognerà passare sul corpo di Gael Monfils. Un accoppiamento che allo stesso Matteo e a tutti gli appassionati porta alla mente bei ricordi: fu proprio contro il francese che la stella del romano esplose definitivamente, riportando l'Italia alle semifinali dell'US Open quarantadue anni dopo Corrado Barrazzutti.

