Alessandro Basciano chiede di incontrare un prete al GF Vip: il motivo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Negli ultimi giorni Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno litigato spesso. Durante uno dei loro scontri notturni il bel ligure ha giurato su suo figlio che non avrebbe mai più dormito insieme alla sua ragazza (che l'ha anche sbattuto fuori dalla camera facendogli le valigie). Ieri però i due gieffini hanno chiarito, ma Basciano è inquieto e vorrebbe incontrare un prete per sciogliere il giuramento che ha fatto. Mentre parlava con Manila Nazzaro, Barù, Giucas Casella e Davide Silvestri, Alessandro ha confidato: "Vorrei parlare con un prete. Che ci vuole, ci sarà un sacerdote qui vicino no? Penso che possono farmi parlare con uno di loro che mi aiuti. Basta anche un colloquio via voce che mi faccia sentire libero. Non c'è mai stata in tutte le edizioni una cosa ...

