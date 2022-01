Sinner-De Minaur in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Jannik Sinner affronterà Alex De Minaur in occasione degli ottavi di finale degli Australian Open 2022. L’azzurrino ha superato Taro Daniel al terzo turno, non senza soffrire, e proverà a imporre la proprie leadership in classifica generale anche sull’Australiano. Il padrone di casa, fumantino per caratteristiche e insidioso sul cemento outdoor, tenterà di insidiare il percorso Slam del talento nativo di San Candido, emulando le gesta di Denis Shapovalov ai danni di Alexander Zverev. De Minaur quindi in cerca di un exploit inaspettato, mentre Sinner volenteroso di confermare il proprio status sul circuito, anche ad altissimo livello. Azzurro favorito dai pronostici della vigilia, ma nulla è scontato nel contesto Slam. TABELLONE MONTEPREMI ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Jannikaffronterà Alex Dein occasione degli ottavi di finale degli. L’azzurrino ha superato Taro Daniel al terzo turno, non senza soffrire, e proverà a imporre la proprie leadership in classifica generale anche sull’o. Il padrone di casa, fumantino per caratteristiche e insidioso sul cemento outdoor, tenterà di insidiare il percorso Slam del talento nativo di San Candido, emulando le gesta di Denis Shapovalov ai danni di Alexander Zverev. Dequindi in cerca di un exploit inaspettato, mentrevolenteroso di confermare il proprio status sul circuito, anche ad altissimo livello. Azzurro favorito dai pronostici della vigilia, ma nulla è scontato nel contesto Slam. TABELLONE MONTEPREMI ...

