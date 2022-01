**Quirinale: Letta rilancia e 'sfida' Salvini su Draghi, ma c'è anche Mattarella bis** (2) (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) - "Sembra che siamo al punto di partenza -dice Letta in tv- perchè nelle settimane scorse non è stato fatto il racconto giusto perchè era quello di una maggioranza che permetteva al centrodestra di esprimere il presidente della Repubblica. Non c'è una maggioranza, c'è solo quella che esprime il governo. Noi diciamo al centrodestra non candidate uno di voi, noi non candidiamo uno di noi: c'è bisogno di una candidatura super partes. Credo sia possibile farlo". Quindi annuncia l'incontro con Salvini. "Draghi è una delle ipotesi sul tavolo. Sono rimasto abbastanza stupito nel vedere la dichiarazione ieri di Berlusconi in cui ha detto no a Draghi presidente della Repubblica che oggi Salvini ha confermato. Sono temi di cui parleremo con i rappresentanti del centrodestra, con i nostri alleati e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) - "Sembra che siamo al punto di partenza -dicein tv- perchè nelle settimane scorse non è stato fatto il racconto giusto perchè era quello di una maggioranza che permetteva al centrodestra di esprimere il presidente della Repubblica. Non c'è una maggioranza, c'è solo quella che esprime il governo. Noi diciamo al centrodestra non candidate uno di voi, noi non candidiamo uno di noi: c'è bisogno di una candidatura super partes. Credo sia possibile farlo". Quindi annuncia l'incontro con. "è una delle ipotesi sul tavolo. Sono rimasto abbastanza stupito nel vedere la dichiarazione ieri di Berlusconi in cui ha detto no apresidente della Repubblica che oggiha confermato. Sono temi di cui parleremo con i rappresentanti del centrodestra, con i nostri alleati e ...

