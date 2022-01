Gf Vip 6 | Jessica Selassié e Barù sempre più vicini | sta nascendo qualcosa tra i due Vipponi?

Leggi su isaechia

(Di domenica 23 gennaio 2022) Nascerà una nuova coppia fra le mura del Gf Vip 6? Non sta passando inosservato, infatti, il feeling fra la princess, il nipote di Costantino della Gherardesca arrivato nella casa poco prima di Natale. Quella complicità intravista la sera di Capodanno non è stata assolutamente un episodio isolato e sono in tanti ormai all’interno della casa ad aver notato il gioco di sguardi e l’avvicinamento da entrambe le parti. Un interesse che secondo gli altri inquilini – su tutti Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan – non può essere più tenuto nascosto, sebbeneabbia più volte dichiarato di non voler iniziare nessuna relazione sotto l’occhio vigile delle telecamere. Proprio questa mattina, mentrecommentava insieme ae Manila ...