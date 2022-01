Temptation Island sostituito da Ultima Fermata? Ecco la risposta (Di sabato 22 gennaio 2022) La nuova trasmissione di Maria De Filippi, Ultima Fermata, prenderà davvero il posto di una delle trasmissioni più amate dell'estate, Temptation Island? Leggi su comingsoon (Di sabato 22 gennaio 2022) La nuova trasmissione di Maria De Filippi,, prenderà davvero il posto di una delle trasmissioni più amate dell'estate,

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Temptation Island sostituito da Ultima Fermata? Ecco la risposta A quanto pare, il nuovo programma di Maria De Filippi , Ultima Fermata , andrà in onda prima di Temptation Island . Quindi, quest'ultimo non verrà sostituito dal primo. Tempatation Island 2022 andrà in onda quest'estate. Ultima Fermata in primavera Ormai è ufficiale: benché negli ultimi tempi si ...

Guerra a Mediaset, Maria De Filippi distrutta, Signorini le ha rubato il suo programma più famoso. Fans in rivolta Tronisti e corteggiatori di Uomini e Donne, tentatori di Temptation Island, giovani artisti di Amici si ritrovano improvvisamente famosi. Sono moltissime le persone che prima di approdare nel mondo ...

